Presente de aniversário e 'coerência' no jogo! Veja como ficou a divisão de quartos feita por Carol e Radamés Mais um cômodo foi fechado na Mansão Power e o casal 'quebrou' a cabeça para tomar as decisões Novidades|Do R7 20/06/2025 - 10h33 (Atualizado em 20/06/2025 - 10h33 )

Em qual dormitório ficou o seu casal favorito? Reprodução/PlayPlus

Após darem a vida nas provas deste ciclo no Power Couple, Carol e Radamés lideraram o ranking dos saldos com R$ 111 mil, conquistaram o título de Casal Power e não economizaram na comemoração com a notícia.

Pela primeira vez no posto, eles vão poder aproveitar todas as regalias da Suíte Romã, quarto mais cobiçado da Mansão. Contudo, a responsabilidade já falou mais alto e, na madrugada desta sexta (20), os atletas precisaram fazer a nova organização das duplas nos outros dormitórios.

Dessa vez, o quarto fechado foi o Cupuaçu. No impasse para qual casal ficaria com a única suíte restante na Mansão, a judoca e o ex-jogador ficaram na dúvida entre Tali e Rafa, e Cris e Kadu.

Considerando que a influenciadora fitness e o ator não os vetaram da Prova dos Casais, os atletas resolveram mantê-los no dormitório com banheiro. Além disso, consideraram como um presente para Kadu, que acaba de completar 73 anos.

Outro dilema que o casal Furlan enfrentou foi qual casal colocariam no Quarto Jaca. Apesar de Radamés preferir alternar o cômodo entre os rivais, já que Adriana e Dhomini estão dormindo lá há duas semanas seguidas, Carol optou deixar como está e alegou que não seria coerente deixar Nat e Eike no perrengue.

Agora, com exceção do Casal Power e dos residentes do Quarto Jabuticaba, todos os moradores da Mansão vão precisar utilizar o banheiro compartilhado. No que será que isso vai dar?

Se liga na nova distribuição:

Suíte Romã: Carol e Radamés

Jaca (perrengue): Adriana e Dhomini

Jabuticaba: Cris e Kadu

Uva: Nat e Eike

Pêssego: Ray e Victor

Abacaxi: Tali e Rafa

Curtiu as decisões?

Confira na íntegra:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Esferas na mão, poder na votação! Relembre as vantagens utilizadas pelos casais no Power Couple:

