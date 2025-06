Beijinho antes de dormir! Confira os detalhes da oitava Prova dos Casais do Power Couple Ao invés de se dividirem nas funções, os companheiros se juntaram, literalmente, para cumprir a missão Novidades|Do R7 19/06/2025 - 09h58 (Atualizado em 19/06/2025 - 09h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A dose de fofura foi garantida com os pijamas temáticos Reprodução/RECORD

A Prova dos Casais pegou as duplas de surpresa com o formato do desafio do Power Couple. Unidos aos seus companheiros de vida como se fossem um só, os participantes precisaram de muito senso de movimento e equilíbrio para ter sucesso na Arena Power.

Por conta das duas vitórias de peso nas provas individuais do ciclo, Cris e Kadu acumularam R$ 103 mil na conta e puderam vetar uma dupla do desafio. Alegando seguir a razão e estratégia de jogo, a influenciadora fitness resolveu impedir Adriana e Dhomini de tentarem garantir a imunidade e o prêmio de R$ 20 mil.

Provando que casal que dorme junto, fica junto, as duplas executaram o desafio “presos” um ao outro. Lado a lado, os competidores vestiram, literalmente, o mesmo pijama e precisaram realizar uma série de tarefas domésticas antes de dormir.

A Arena Power virou um quarto cenográfico todo bagunçado. Roupas sujas espalhadas, brinquedos jogados pelo chão, fraldas usadas fora do lixo e outros itens fora do lugar precisaram ser organizados pelos participantes, que poderiam mover apenas um braço e uma perna.

‌



Após deixarem o ambiente nos trinques, eles deveriam preparar a cama com um lençol de elástico e travesseiros, se cobrir, dar um “beijinho” de boa noite e, finalmente, dormir, parando o cronômetro. O casal que fizesse isso no menor tempo, seria o vencedor.

Confira:

‌



Você também só consegue dormir depois de arrumar tudo? Reprodução/RECORD

Orientados por Rafa Brites e Felipe Andreoli, os casais só poderiam passar para a próxima tarefa quando cumprissem a anterior. Por isso, o casalzão ficou responsável por passar a lista a ser executada e ainda ajudou com aquelas dicas de sempre.

Além de comandarem a atividade, os apresentadores se jogaram no momento e não deixaram a diversão de lado. As reações deles nunca decepcionam, provando que dá sim para “brincar” em serviço quando o assunto é entregar tudo na função.

‌



Olha só:

Curtiu a estética ‘clean’ dos looks? Reprodução/RECORD

Especialistas em inovar nas estratégias, os competidores encontraram diversas maneiras de coordenar melhor o movimento no decorrer da prova. Seja pulando em um pé só, ou sincronizando as passadas com comandos, eles mandaram ver no desafio.

Dessa vez, ninguém precisou orientar ou ser orientado, apenas focar no equilíbrio e na execução dos movimentos. Quebrando a tensão da prova, os pijamas estampados roubaram a cena e cada dupla teve um modelo exclusivo para chamar de seu.

Se liga:

Sentiu a pressão? Reprodução/RECORD

Ao final, o ranking ficou assim: Carol e Radamés em primeiro lugar, Nat e Eike em segundo, Silvia e André em terceiro, Tali e Rafa em quarto, Rayanne e Victor em quinto e, por último, Cris e Kadu.

Quer descobrir os tempos exatos de cada dupla no desafio? Clique aqui.

Antes dos temidos banquinhos serem ocupados na formação da oitava DR da temporada, os apresentadores “invadiram” a Mansão para dar a notícia boa para uns e triste para outros.

Revelando uma diferença de apenas 19 segundos entre o primeiro e segundo lugar, Andreoli brincou com referências da dinâmica e anunciou a vitória do casal Furlan. “Até que enfim”, comemorou o ex-jogador.

Veja o momento:

Você torceu por eles? Reprodução/RECORD

Logo depois, o caldo entornou no sofá da sala com a votação que determinou a berlinda da semana. Já votou no casal que você quer manter no game?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Voto fofo, magoado ou bizarro? Relembre as justificativas dos casais ao indicar para a DR do Power Couple:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Apesar de os casais sempre tentarem mirar nos rivais nas formações de DR do Power Couple, alguns votos acabam saindo da rota. Outros, mesmo que coerentes, se perdem em justificativas inusitadas e dão o que falar no sofá da Mansão. Tem, ainda, aqueles que são "doloridos", mas não deixam de ser indicações à berlinda; se liga! Reprodução/RECORD