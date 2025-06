Veja como foi o desempenho das duplas na oitava Prova dos Casais do Power Couple Marcando a terceira vez seguida, Adriana e Dhomini foram vetados do desafio Novidades|Do R7 18/06/2025 - 23h07 (Atualizado em 18/06/2025 - 23h07 ) twitter

O seu favorito se deu bem? Arte/R7

Mudando a estrutura da Prova dos Casais, a oitava versão do desafio do Power Couple não dividiu as duplas em orientador e orientado. Dessa vez, os participantes precisaram cumprir a missão lado a lado, literalmente. Agindo como se fossem a mesma pessoa, os parceiros precisaram de muito senso de movimento e equilíbrio para se dar bem na missão. Se liga nos desempenhos.

Pela primeira vez na temporada com o poder do veto em mãos, Cris e Kadu seguiram sua estratégia de jogo e impediram Adriana e Dhomini de disputar pela imunidade e o prêmio de R$ 20 mil. A decisão marca a terceira vez consecutiva que a corretora e o empresário são impedidos de participar do desafio.

Veja os tempos:

Carol e Radamés: 03:05:08

Nat e Eike: 03:34:54

‌



Silvia e André: 03:44:56

Tali e Rafa: 04:03:12

‌



Rayanne e Victor: 04:50:27

Cris e Kadu: 05:08:38

‌



O que você achou dos resultados?

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD.

