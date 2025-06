Fora do jogo! Veja spoilers do Quebra-Power desta segunda (23) Os casais tiveram que ‘lançar’ os inimigos para o outro lado do muro da Mansão Novidades|Do R7 23/06/2025 - 10h58 (Atualizado em 23/06/2025 - 10h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Não perca a exibição da dinâmica nesta segunda (23) Reprodução/PlayPlus

Com apenas seis casais no Power Couple Brasil, o Quebra-Power fica mais leve, não é mesmo? Nada disso, as tretas rolaram soltas do início ao fim da dinâmica explosiva do reality! Você vai acompanhar todos os detalhes no programa desta segunda (23), mas já pode conferir alguns spoilers.

A dinâmica era bastante simples, cada casal precisava apontar quem eles gostariam de ver fora do jogo. Bastava pegar a almofada com a foto dos rivais e usar a catapulta para lançar o objeto para fora dos muros da Mansão. Os apontados tinham direito a réplica. No final, quem apontou, escolhia um envelope.

O Casal Power começou os trabalhos, e obviamente, escolheu Adriana e Dhomini para saírem do reality. Os rivais não quiseram rebater a justificativa, mas rolou bate-boca e um barraco gigantesco quando a corretora e o comunicador devolveram o apontamento!

Veja:

Também aconteceram alfinetadas entre Cris e Kadu e Adriana e Dhomini! A atleta fitness e o ator apontaram os rivais devido às brigas que tiveram no jogo. Porém, o comunicador disse que todas essas discussões só aconteceram, pois ele tentou proteger Kadu. Cris alegou que o comunicador não precisava proteger ninguém além da própria esposa: “Cuido dele diariamente, ele é minha vida!”

‌



Assista:

Além desses momentos de climão, o assunto sobre formação de grupos voltou a ser tema dos apontamentos entre Nat e Eike, e Rayanne e Victor. Já Tali e Rafa, tiveram justificativa ‘pacífica’.

Quer saber quem ficou com as Esferas do Poder? Assista ao programa desta segunda (23)!

‌



Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Top Chef? Veja provas de que os casais mandam bem no cardápio do Power Couple

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quando não estão brigando ou fofocando, os casais do Power Couple Brasil adoram se aventurar na cozinha da Mansão, e volta e meia saem pratos dignos de Top Chef. Duvida? A gente comprova com imagens!