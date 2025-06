Climão, perdão e união: confira detalhes da semana no ‘Resumo Power’ Os dias foram movimentados no Power Couple Brasil Novidades|Do R7 22/06/2025 - 18h00 (Atualizado em 22/06/2025 - 18h00 ) twitter

Curtiu o ciclo do reality de casais? Reprodução/RECORD

Que semana, hein? O Power Couple Brasil rendeu nesses últimos sete dias! Rolou treta, Quebra-Power explosivo, provas divertidas, reconciliação, votação repleta de barracos e uma eliminação surpreendente. Relembre!

O elenco começou ‘catando coquinhos’ no Quebra-Power. As tretas que mais chamaram atenção na dinâmica aconteceram entre Carol e Adriana, e Rayanne e Eike. A judoca chamou a rival de manipuladora e dissimulada. Já os atores, brigaram devido a uma suposta tentativa de Ray de montar um grupo no início do jogo.

No meio da semana, Carol também ficou chocada com atitude de Cris. A atleta fitness disse para a judoca que pensava em vetá-la da Prova dos Casais para não correr o risco de ninguém passar seu saldo na semana. Carol ficou surpresa e entendeu a fala como um sinal para abrir os olhos com Cris.

Por falar na Prova dos Casais, a atividade rendeu risadas com o modelito! As duplas vestiram macacões que os deixavam grudadinhos, e impediam alguns movimentos. O público adorou!

A semana também reservou um pedido de desculpas de Cris e Kadu para Nat e Eike, volta surpreendente da DR, união de rivais e parabéns para o ator, que completou 73 anos na Mansão!

Reveja:

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

