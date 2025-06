Carol e Radamés X Adriana e Dhomini

O casal Furlan questionou uma fala da corretora na última formação de DR sobre supostas atitudes injustificáveis da judoca. Segundo Adriana, Carol desmereceu os sentimentos do empresário ao não aceitar as desculpas dele. Com isso, um bate-boca foi instaurando entre eles e a atleta mandou a real: "A única manipuladora aqui é você e as pessoas não enxergaram isso e foram saindo [do jogo] de uma por uma".

Reprodução/RECORD