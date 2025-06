‘A ficha caiu tarde demais’, desabafa Kadu Moliterno sobre saída do Power Couple Brasil 7 O ator e a esposa Cris, eliminados na quinta (26) do reality, falaram sobre exclusão no jogo e criticaram Dhomini; confira Novidades|Do R7 27/06/2025 - 15h43 (Atualizado em 27/06/2025 - 15h53 ) twitter

Em entrevista a Lucas Selfie, eles falaram sobre a experiência no jogo, aprendizados e a indignação com certas atitudes dentro da mansão Divulgação/RECORD

Cris e Kadu Moliterno foram o oitavo casal eliminado do Power Couple Brasil 7 nesta última quinta (26) após uma passagem marcada por emoção, afastamento de grupos e conflitos com outros participantes. Em entrevista a Lucas Selfie, eles falaram sobre a experiência no jogo, aprendizados e a indignação com certas atitudes dentro da mansão.

Confira a entrevista:

Você acredita que a idade foi um fator que pesou contra no jogo?

Kadu: Se fosse problema de idade, eu nem teria participado das provas. Mas fui até o fim em todas elas, não arreguei em nenhum momento. Colocavam a idade na frente da pessoa, mas ficou provado que posso fazer qualquer coisa lá dentro.

Cris: Me incomodava muito ver o Kadu sendo chamado de “tadinho”. Ele é forte, sempre foi! Gostava de vê-lo como o homem firme que é. Só falavam isso porque ele é mais velho?

Vocês se sentiram excluídos dentro da casa?

Cris: Muito! Achava que a gente era excluído, sim! Não éramos chamados para reuniões, especialmente aquelas que aconteciam nos quartos. Nosso jeito de querer conversar, resolver as coisas, não era bem visto.

Kadu: A ficha caiu tarde demais... Se a gente voltasse dessa DR, voltaríamos como jogadores. Até ali, fomos um casal que não jogou de verdade. Não tínhamos experiência no jogo.

Por que vocês se aliaram a certos casais logo de início?

Cris: Foram eles que deram aquele abraço inicial. Por isso ficamos próximos. Mas depois ficou claro que, pra eles, a gente era só mais um número.

Como foi sua experiência emocional no reality?

Kadu: Como ator, tenho a sensibilidade à flor da pele. Me emociono fácil. Quando rolava alguma treta, eu preferia me afastar.

O que vocês pensam sobre Dhomini?

Kadu: Ele é o melhor ator ali, mas ganha o Oscar de pior ator. Ele teve uma fala que ficou na minha cabeça: “Meus problemas eu não resolvo na fala, resolvo na porrada.” Isso não se faz! Como o público apoiou?

Cris: Eu me decepcionei muito! Gostava dele por causa de outro reality, mas não conhecia esse lado. Ele é debochado, fala as coisas fazendo piadinhas, e tem um olhar que intimida. Ele faz isso com as mulheres, não com os homens.

Por que vocês acham que o público ainda apoia Dhomini e Adriana?

Kadu: Acho que boa parte do público gosta de ver embate, treta. Isso dá audiência, e talvez tenha feito com que eles voltassem das DRs.

Cris: A gente achou que seria salvo por fazer um jogo limpo, sem ofensas, sem desrespeito. Mas vimos que, infelizmente, isso não pesou.

Se pudessem voltar, fariam algo diferente?

Kadu: Sim. Entramos querendo mostrar quem somos de verdade. Mas agora, se tivéssemos voltado, seria para jogar. Queria ter vivido essa experiência até o fim.

O Power Couple Brasil 7 é apresentado pelo casal Rafa Brites e Felipe Andreoli, produzido pela Teleimage, com direção do núcleo de realities de Rodrigo Carelli.

