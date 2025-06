‘A pessoa que não tem palavra, não tem caráter. É capaz de qualquer coisa’, dispara Kadu Moliterno sobre Dhomini Cris analisou o jogo de Adriana e diz ter se decepcionado com ela: “É a grande manipuladora desse jogo. Fala mansinho, diz que é amiga...” Novidades|Do R7 27/06/2025 - 13h29 (Atualizado em 27/06/2025 - 13h47 ) twitter

Cris e Kadu soltam o verbo na Cabine de Descompressão após eliminação Divulgação/RECORD

Aos poucos a mansão do Power Couple Brasil vai ficando mais vazia, e na noite desta quinta-feira (26) quem se despediu do reality foi o casal Cris e Kadu Moliterno. Os dois foram eliminados com 13,46% dos votos do público após encararem a DR com Talira e Pessina e Natália e Eike, que voltaram para o jogo e, junto com Adriana e Dhomini, Rayane e Victor, e Carol e Radamés formam o top 5 da competição.

Muito chateados com a eliminação após mais de dois meses de confinamento, e já na reta final do jogo, Cris e Kadu deixaram o programa e encararam a Cabine de Descompressão, atração exibida com exclusividade pelo PlayPlus e comandada por Lucas Selfie.

Na conversa com Selfie, os dois falaram sobre os arrependimentos e motivos que levaram à eliminação. “Foi a aposta errada, no momento errado, não ter ficado com um pequeno saldo. Já tínhamos estado em outra DR e voltamos confiantes. Não deveríamos ter caído”, disse Kadu, lamentando o erro na prova das mulheres, que comprometeu o saldo do casal e os levou diretamente para a berlinda.

Cris comentou erros que cometeu no começo do reality. “Em relação ao jogo todo, meu arrependimento é, de repente, ter confiado em pessoas que a gente não deveria ter se juntado lá no início, tipo Adriana e Dhomini.”

‌



Neste momento, Selfie questionou o ator sobre a decepção que ele teve com Dhomini após o episódio do banheiro. “Ele me conquistou, cheguei a pensar que o cara seria meu amigo, me respeitou, respeitava minha trajetória. Olhou nos meus olhos e disse: “Enquanto eu estiver aqui, prometo que você não vai ficar sem banheiro”. Eu me decepcionei com a quebra da palavra. A pessoa que não tem palavra, não tem caráter. É capaz de qualquer coisa”, explicou Kadu.

O ator ainda comentou sua atitude de partir para cima de Dhomini, quando o “amigo” o colocou em um quarto sem banheiro. “O Kadu do dia a dia é calmo, pacato, vivido, experiente, que já passou por muita coisa na vida e nada tira do sério. Mas, quando tira, é esse outro Kadu que aparece. Isso é humano, todo mundo tem esse lado. Depois, até estranhei minha reação ali. Não era necessário, mas foi espontâneo”.

‌



Cris também analisou o jogo de Adriana, parceira de Dhomini. “Ela é a grande manipuladora desse jogo. Fala mansinho, diz que é amiga”. A empresária ainda falou sobre as atitudes da esposa de Radamés. “Acho Carol bastante coerente, tem visão de jogo, é uma mulher inteligente. Ela e Radamés são fortes, acho que o público gosta disso”.

Kadu e Cris ainda manifestaram por quem ainda torcem no reality. “A gente é mais amigo da Rayanne, o Victor só conhecemos agora no programa. Pode torcer só para a Rayanne?”, disparou o casal, aos risos.

‌



A entrevista completa de Cris e Kadu Moliterno na Cabine de Descompressão está disponível no PlayPlus, assim como as edições anteriores da atração, com os casais que já foram eliminados nesta temporada do Power Couple.

Sobre o PlayPlus

PlayPlus é o serviço de streaming multiplataforma da RECORD, com conteúdos originais e exclusivos, transmissão ao vivo e simultânea da emissora, e acesso a toda programação dos canais RECORD, como novelas, jornalismo, reality shows, e diversos produtos inéditos: podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais. Para smartphones, o PlayPlus está disponível nas lojas de aplicativos da App Store (iOS) e Google Play (Android), para diversos modelos e marcas de SmarTVs, e também pelo site: www.playplus.com/

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Relembre a trajetória de Cris e Kadu no reality:

share Cris e Kadu se despediram do Power Couple Brasil na segunda vez em que caíram na DR! Apesar disso, se mostraram bons de jogo, chegando ao Top 7 da temporada e arrebentando nas provas. Eles não fugiram das rivalidades e não tiveram medo de recalcular a rota. Relembre momentos do casal!