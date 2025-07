Cada centavo conta

Após todas as vitórias na Arena Power, o ranking dos saldos ficou assim. O "all in" de Eike levou os pais da Pipa para o topo com R$ 79 mil. Já na "lanterna", Tali e Rafa contam com R$ 46 mil devido ao baixo valor apostado pelo repórter. O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Reprodução/RECORD