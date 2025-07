Valendo imunidade! Veja tudo o que já se sabe sobre o leilão da Esfera do Poder Os casais deram os lances após o décimo Quebra-Power da temporada Novidades|Do R7 01/07/2025 - 18h42 (Atualizado em 01/07/2025 - 18h42 ) twitter

Alguma ideia de qual foi o maior lance do leilão? Reprodução/RECORD

A reta final do Power Couple Brasil promete muitas emoções! A última Esfera do Poder do reality foi leiloada após o décimo Quebra-Power, e o mistério sobre quem levou o objeto mais importante da temporada segue no ar. Veja tudo o que já se sabe sobre o leilão!

Assim que a dinâmica acabou, os casais se separaram na Mansão para discutir o valor que dariam no lance do leilão. Eles foram liberados para usar o saldo da conta conjunta, abrindo o leque de possibilidades.

Em conversas com os respectivos grupos, os participantes citaram alguns valores, mas vale lembrar que podem ter blefado!

Tali e Rafa comentaram a estratégia com Carol, Radamés, Rayanne e Victor na sala. Segundo o repórter, seguraram um valor grande na conta conjunta e deram o restante como lance: “A gente tem hoje R$ 491 mil, descontando os R$ 91 [lance] que a gente deu, temos R$ 400 mil”.

Carol e Radamés, e Ray e Victor, ao que tudo indica, apostaram mais baixo, pois ficaram chocados ao ouvirem o lance dos amigos: “A gente não sabe se comemora, se chora”, brincou o ex-jogador.

E por falar em choro, Nat caiu em lágrimas após dar o lance pela Esfera do Poder: “Eu não sei nem o que é isso, Eike! É muito dinheiro”, lamentou. O ator chegou a comentar com Dhomini que pensou em dar R$ 80 mil, mas mudou de ideia.

Veja:

Eike consola Nat reservados no Quarto 🍍



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos ⚡ pic.twitter.com/hCJOJJiZ7v — Power Couple Brasil (@powercouple) June 29, 2025

O grande mistério gira em torno do lance de Adriana e Dhomini, que não comentaram sobre o valor apostado. Será que foi maior que o lance de Tali e Rafa? O comunicador ficou irritado com a esposa na hora de decidir: “Não gasta meu dinheiro, não!”

Veja o momento do leilão:

Adriana domina a hora do lance para Esfera do Poder e aposta o valor desejado, enquanto Dhomini apenas confirma 🫣 #QuebraPower pic.twitter.com/7R3RvqiznN — Power Couple Brasil (@powercouple) July 1, 2025

Tali sonhou alto: “Por isso apostei alto, se eu não for ganhar [o reality], pelo menos ganhei a Esfera, vai que é um carro!”

O público já sabe o conteúdo da Esfera do Poder: “Vocês estão imunes a essa DR. Além disso, devem indicar agora o primeiro casal da DR.” Não é um carro, mas pode ajudar a chegar mais perto do grande prêmio, e superar o valor de um automóvel com facilidade. Fique atento ao programa para descobrir quem deu o maior lance!

Se liga:

Casais conversaram com medo dos valores dos lances no Leilão #QuebraPower pic.twitter.com/5nOf39i1h6 — Power Couple Brasil (@powercouple) July 1, 2025

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

‘Cerimônia do pódio’ gera gritaria e confusões no décimo Quebra-Power do reality:

De olho no pódio do Power Couple Brasil, os casais que estão competindo pelas três vagas na final deixaram mais claro do que nunca quem eles querem ao lado nessa conquista, e qual dupla deveria ficar "pelo caminho". Simulando o pódio do reality, o décimo Quebra-Power da temporada foi cheio de bate-boca com direito a muita gritaria, olha só!