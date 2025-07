Matemática, física e memória

No volante, os maridos tiveram a missão de responder perguntas sobre números importantes da vida da amada, somar todos e chegar no resultado correto. Tudo isso, contudo, enquanto carro girava no próprio eixo, com pedaços de isopor dentro. Ao final, eles tinham apenas três minutos para resolver a equação

Reprodução/RECORD