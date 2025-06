Treta feia, parto e deboche! Confira o Resumo Power da semana O elenco do Power Couple caprichou no entretenimento para o público Novidades|Do R7 29/06/2025 - 18h07 (Atualizado em 29/06/2025 - 18h07 ) twitter

Relembre fatos importantes da semana no reality Reprodução/PlayPlus

Se você acompanhou a semana do Power Couple Brasil, caiu na gargalhada com acontecimentos icônicos! Mas se perdeu algum momento, não fique triste, o Resumo Power reuniu os fatos mais importantes do ciclo para te manter informadíssimo. Se liga!

A semana começou com brigas de casal! Cris e Kadu discutiram após a performance do ator na Prova dos Homens, e Nat e Eike se estressaram na Prova das Mulheres. A influenciadora chegou a dar um tapinha no marido, após Eike trollar a amada, dizendo que apostou all in.

Também rolou treta de rivais. Eike discutiu feio com Victor e Rayanne na Mansão Power após veto da Prova dos Casais. Já Carol e Radamés, trocaram farpas com Adriana e Dhomini no Quebra-Power.

Além disso, rolaram momentos divertidos, como o parto do baby power protagonizado por Tali e Rafa na Prova dos Casais, e o pudim queimado do Victor!

A semana fechou com a eliminação de Cris e Kadu!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

