Volta histórica

No dia do seu aniversário, Kadu foi salvo pelo público e a volta do ator com Cris fez história na Mansão. Mais rachados do que nunca, os casais enfrentavam dificuldades para conviver, mas quando o ator abriu a porta, todos se uniram e fizeram a festa comemorando juntos. Teve rival se abraçando e as lágrimas rolaram soltas

Reprodução/RECORD