Resumo Power: Confira os principais acontecimentos da nona semana do Power Couple

A nona semana na Mansão Power começou com a falta de sintonia entre Cris e Kadu. O casal não foi bem nas provas e a influenciadora ficou brava com o ator. Também teve duelo intenso no Quebra-Power: os casais Adriana e Dhomini e Carol e Radamés protagonizaram um bate-boca daqueles. Houve ainda momentos engraçados na Prova dos Casais e tretas envolvendo Ray ,Victor, Nat e Eike. Confira tudo o que rolou!



