Cris e Adriana avaliam pudim feito por Victor e Carol | Power Couple

O pudim de Carol e Victor finalmente ficou pronto! Contudo, a aparência do doce não ficou das melhores, o que fez o ator questionar se a sobremesa tinha ou não queimado. Cris e Adriana, que estavam na cozinha, deram uma leve risada e comentaram que passou um pouco do ponto.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.