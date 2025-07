Confira o desempenho das duplas na décima Prova dos Casais do Power Couple Dessa vez, o desafio garantiu um bônus de R$ 40 mil ao invés da imunidade Novidades|Do R7 02/07/2025 - 23h20 (Atualizado em 02/07/2025 - 23h20 ) twitter

Em qual posição ficou seu casal favorito? Arte/R7

Restam apenas cinco casais na Mansão, mas apenas três deles chegarão na grande final do Power Couple Brasil. Com isso, a competição está no auge e nem mesmo o vencedor da Prova dos Casais está a salvo da DR. No lugar da imunidade, o décimo desafio em dupla garantiu apenas um prêmio de R$ 40 mil. Além disso, a berlinda não teve vaga fixa para o casal com o pior desempenho.

Mais que acostumados com a posição, Rayanne e Victor ocuparam o topo do ranking dos saldos mais uma vez. Com R$ 130 mil a mais na conta, os atores miraram nos mesmos rivais e vetaram, novamente, Nat e Eike da disputa. Descubra em quanto tempo cada casal completou a missão.

Veja os tempos:

Carol e Radamés: 05:57:86

Tali e Rafa: 06:41:69

‌



Rayanne e Victor: 06:44:24

Adriana e Dhomini: 09:10:88

‌



O que você achou dos resultados?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Banheiro da discórdia, top 5 e mais! Relembre os destaques do segundo mês do Power Couple:

