Dhomini pede eliminação de Carol e lamenta reação explosiva: 'Só faz mal a mim mesmo' O comunicador teve uma conversa séria sobre a treta da votação no Power Couple Brasil Novidades|Do R7 22/05/2025 - 13h18 (Atualizado em 22/05/2025 - 13h18 )

Everton tentou aconselhar o amigo após noite tensa Reprodução/PlayPlus

Com a cabeça um pouco mais tranquila, Dhomini acordou nesta quinta (22) bastante chateado no Power Couple Brasil. Everton perguntou se o amigo estava bem, e aconselhou ele a não estourar mais no programa. O comunicador desabafou sobre o descontrole e disse que está na torcida para Carol e Radamés serem eliminados na DR.

Everton sentou ao lado do amigo e ouviu ele desabafar: “Esse tipo de explosão só faz mal a mim mesmo. [...] Eu fiquei desse jeito porque fiquei segurando. Se tivesse explodido pequenas vezes igual a Ana Paula, tinha sido muito mais fácil. Não tinha acontecido, eu tinha, inclusive, raciocinado e pronunciado os xingamentos certos, manipuladora, dominadora, exploradora das pessoas, tinha usado os termos corretos que não consegui”.

Dhomini colocou as mãos no rosto e pediu que Carol seja eliminada, alegando que está torcendo pela volta de Fran, Júnior, Silvia e André: “Agora estraguei meu modo protetor”, lamentou.

Veja:

"Eu não raciocinei", diz Dhomini. 😳



Acesse https://t.co/QmPZnUMGsI para assistir à transmissão 24 horas do #PowerCouple com quatro sinais exclusivos. 🔥 pic.twitter.com/6NSap2DzXy — Power Couple Brasil (@powercouple) May 22, 2025

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

