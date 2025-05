Saiba quem votou em quem na quarta formação de DR do Power Couple A votação foi recheada de momentos tensos e barracos Novidades|Do R7 22/05/2025 - 11h03 (Atualizado em 22/05/2025 - 11h03 ) twitter

A formação da quarta DR do Power Couple Brasil passou como um verdadeiro furacão na tela da RECORD! Rolaram barracos na hora de justificar os votos, declarações de inimizade, xingamentos e até um surto surpreendente. Relembre!

A noite de quarta (21) foi iniciada com a imunidade da Prova dos Casais. Pela primeira vez, Tali e Rafa garantiram o melhor tempo e ficaram imunes à votação, além de ganhar os R$ 20 mil da atividade. Já Fran e Júnior, tiveram a pior performance da atividade e estrearam na berlinda, sentando no primeiro banquinho.

Em seguida, os apresentadores mostraram o ranking de saldos da semana. Silvia e André acumularam menos grana, e por isso, foram direto para o segundo banquinho da DR.

A votação começou tranquila, mas logo esquentou. Emilyn e Everton indicaram Victor e Rayanne devido à treta pesada que tiveram na semana. Neguinho apontou: “Que cara chato, eu não desejo o Victor como vizinho nem para o meu pior inimigo”.

Fran e Júnior votaram em Carol e Radamés, e elencaram diversos motivos. Na hora de se defender, a judoca citou Ana e Antony, gerando alvoroço entre os rivais.

Carol tentou se explicar sobre a treta envolvendo o cabelo descolorido de Everton, e Adriana quis falar sobre o lado de Dhomini na história. A judoca não concordou com o que a corretora falava, e Adriana mandou a oponente calar a boca. A judoca reagiu: “Cala a boca, não”. Nesse momento, Dhomini surtou e começou a xingar Carol. Ele precisou ser segurado pelos colegas e retirado da votação.

A formação da DR seguiu, e sozinha, Adriana votou em Carol e Radamés, relembrando toda a briga com a rival. Everton também se posicionou, alegando que não havia motivo para confusão. Em seguida, Neguinho foi alvo do voto e das acusações de Rayanne e Victor. Outro bate-boca surgiu na Mansão.

Por fim, com cinco indicações, Carol e Radamés sentaram no último banquinho da DR. Cris e Kadu abriram as Esferas do poder e escolheram a opção rosa: “Digam qual dos casais da DR será eliminado, se vocês acertarem, ganham um bônus de R$ 5 mil para apostar no próximo ciclo”. Eles indicaram Silvia e André. Eita!

Veja como votaram os casais:

A votação pegou fogo na Mansão Power! Arte/R7

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

