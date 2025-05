Adriana afirma que Carol manipulou Everton | Power Couple

Adriana em conversa com Silvia e André, revelou que Everton não está mais conversando com Dhomini por causa de Carol. "A manipulação é muito grande", afirmou a corretora de imóveis. Adriana e Dhomini votaram em Carol e Radamés para a DR deste ciclo após um desentendimento na noite de terça-feira (6). A participante ainda complementou dizendo que a judoca estaria espalhando fofocas para prejudicar seu marido.



