Exterminando baratas! Veja como foi a quarta Prova dos Casais do Power Couple Além de muita sintonia, os participantes precisaram ter boa comunicação e agilidade para se dar bem na missão Novidades|Do R7 22/05/2025 - 10h48 (Atualizado em 22/05/2025 - 10h48 )

Dessa vez, não houve nenhuma desistência Reprodução/RECORD

Para o público que tanto pede a volta dos desafios com insetos no Power Couple Brasil, a Prova dos Casais desta quarta (21) simulou uma infestação de baratas. Além de muita sintonia, as duplas precisaram de uma boa comunicação e senso de direção para garantirem R$ 20 mil ao saldo e buscarem a tão cobiçada imunidade da semana.

Com o maior saldo acumulado do ciclo, Tali e Rafa puderam deixar uma dupla de fora dessa e Nat e Eike foram os escolhidos. Com exceção deles, todos os participantes desceram para o play. Na Arena Power, a missão exigiu muita concentração, além de uma boa comunicação da dupla e bastante senso de localização e direção.

Divididos em duas funções, um companheiro ficou no topo de uma plataforma orientando o outro, que estava dentro de uma boneca gigante sem enxergar nada. O desafio se passava em uma casa, com móveis e decorações de tamanho proporcional à estrutura que os participantes iriam utilizar para se mover pelos cômodos.

A missão, de início, parecia simples. Com o auxílio de uma vassoura acoplada à boneca, bastava derrubar quatro baratas gigantes espalhadas pela casa com a ajuda de uma vassoura. Contudo, a cada objeto diferente dos insetos que atingisse o chão, o casal responsável ganharia uma penalidade de dez segundos no seu tempo final. Vencia, então, a dupla que cumprisse o desafio no menor tempo.

Confira a estrutura da prova

Repare nos detalhes do cenário! Reprodução/RECORD

Sempre juntos no comando dos casais, Rafa e Andreoli acompanham todo o desempenho das duplas e não escondem o quanto se divertem com isso.

No decorrer da prova, os apresentadores fazem questão de dar dicas, boas risadas e nenhum momento icônico passa despercebido. Dessa vez, eles até tentaram imitar uma das poses de comemoração mais tradicional entre os casais.

Curtiu os looks da noite? Reprodução/RECORD

Aos gritos, os casais se aventuraram na Arena Power e nenhum comando foi deixado de lado. Seguindo as próprias estratégias, os participantes deram tudo de si tanto na função de comandar os movimentos do parceiro, como na de incorporar a boneca gigante de difícil mobilidade.

O clássico dilema de esquerda ou direita atrapalhou diversos casais. Como um dos companheiros estava sem enxergar, eles precisavam das corredenções mais precisas possíveis e nem sempre recebiam. Mesmo assim, todos conseguiram completar a prova e, dessa vez, não houve nenhuma desistência.

Veja as funções:

Em qual delas você iria preferir estar? Reprodução/RECORD

No final de todas as participações, o ranking das posições ficou assim: Tali e Rafa em primeiro lugar, Bia e Gui em segundo, Ana Paula e Antony em terceiro, Silvia e André em quarto, Carol e Radamés em quinto, Rayanne e Victor em sexto, Emilyn e Everton em sétimo, Adriana e Dhomini em oitavo, Gretchen e Esdras em novo, Cris e Kadu em décimo e, por último, Fran e Júnior.

Clique aqui e descubra os tempos exatos de cada casal na prova.

Durante o programa ao vivo, eles descobriram quem ocupava os extremos do ranking. Antes de anunciar os vencedores, Rafa Brites confessou que tentou fazer a prova com o “mozão”, mas não deu muito certo: “Até agora a gente está discutindo o que é a minha direita e o que é a dele”. Andreoli entrou na onda e brincou: “A direita dela é esquerda”.

Aumentando ainda mais os ânimos dos casais, o apresentador deu um spoiler do resultado: “É uma vitória inédita na Prova dos Casais”. Com uma diferença de mais de um minuto para o segundo lugar, Tali e Rafa deram um show no extermínio de pragas e levaram a melhor. Ao descobrir a notícia, o casal não escondeu a felicidade.

Curtiu a vitória deles? Reprodução/RECORD

Logo depois, o caos foi instalado de vez na Mansão com a votação que formou a quarta DR da temporada. Já votou no seu casal favorito?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Mansão rachada! Veja a divisão de grupos do Power Couple

Foi inevitável, cedo ou tarde a divisão de grupos chegaria à Mansão do Power Couple Brasil! Mas não é tão simples quanto parece, além de estarem divididos em dois lados completamente opostos, os competidores ainda criaram subgrupos definidos por afinidade. Entenda!