Carol e Radamés, Fran e Júnior e Silvia e André estão na quarta DR do Power Couple O casal menos votado vai dar adeus à competição nesta quinta (22); confira! Novidades|Do R7 22/05/2025 - 00h10 (Atualizado em 22/05/2025 - 00h10 ) twitter

Corra para o R7.com e tente salvar o seu favorito! Arte/R7

A votação do Power Couple Brasil rendeu bate-boca de sobra e deboches entre os rivais na Mansão. Após muita confusão, Carol e Radamés, Fran e Júnior e Silvia e André ocuparam os temidos banquinhos da DR.

Nesta quinta (22), um dos casais vai se despedir do jogo, mas o destino deles está nas suas mãos! Então, não economize nos votos no R7.com para manter o seu favorito no game. Confira como eles foram parar na quarta DR da temporada.

Seguindo o costume, os donos do pior desempenho da Prova dos Casais estrearam a berlinda. Ao descobrir que realizam a missão no maior tempo, os “Blius” ocuparam os próximos banquinhos.

Após uma aposta arriscada, que levou o casal a perder R$ 37 mil na Prova das Mulheres, André nem sequer realizou a Prova dos Homens e, por isso, ele e a esposa ficaram com apenas R$ 2 mil na conta no final da semana. Ocupando a pior posição no ranking dos saldos, eles se juntaram ao primeiro casal.

Chegou, então, o momento mais tenso da noite. O barraco foi instalado de vez entre os casais e, após receberem cinco votos da Mansão, Carol e Radamés fecharam a formação.

Com as Esferas do Poder em mãos, Cris e Kadu escolheram a opção rosa. A vantagem dizia que, diante da berlinda formada, eles precisaram determinar qual casal será eliminado e, caso acertem, ganham R$ 5 mil de bônus para apostar no próximo ciclo. Ao analisar os competidores, o ator e musa fitness apontaram Silvia e André como mais os possíveis a deixar a competição.

Agora, é a sua vez de participar do game! Corra para o R7.com e vote no casal que você quer salvar. Nesta quinta (22), um deles vai deixar o game e mudar os rumos da Mansão, não perca!

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 14h15, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

