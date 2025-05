Everton e Emilyn pedem desculpas para Rayanne e Victor | Power Couple

Emilyn e Everton sentaram com Rayanne e Victor para levantar bandeira branca. Na cozinha, Everton admitiu ter passado dos limites. “Nós não vamos abaixar a cabeça para ninguém aqui dentro, mas eu me excedi e me desculpe”, disse o apresentador. Os artistas responderam positivamente à conversa. “Isso não significa que queremos ter amizade com esse casal”, comentou a dentista. “Nem aqui dentro, nem lá fora”, acrescentou Everton.



