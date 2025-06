De volta à infância! Arena Power vira parque de diversões na sexta Prova dos Casais Em mais um desafio de orientação no Power Couple, as duplas precisaram de muita sintonia e comandos certeiros; confira! Novidades|Do R7 05/06/2025 - 08h53 (Atualizado em 05/06/2025 - 08h53 ) twitter

Curtiu esse tema? Reprodução/RECORD

A nostalgia domingou a Arena Power na quarta (4). Simulando um parque de diversões, a sexta Prova dos Casais do Power Couple foi cheia de brincadeiras divertidas que levaram os participantes de volta à infância. Contudo, apenas um integrante do casal pôde “brincar”, mas precisou das orientações do parceiro, já que estava sem enxergar nada.

Contando com o maior saldo acumulado da semana, Rayanne e Victor puderam vetar um casal da prova e, na intenção de mandar Adriana e Dhomini para a DR, os atores impediram os rivais de participar da disputa que pode garantir a imunidade acompanhada de um prêmio de R$ 20 mil. Então, com exceção da corretora e do empresário, todos se jogaram no desafio.

Correndo contra o tempo, os casais precisaram encontrar o equilíbrio perfeito entre precisão e agilidade para cumprir a missão que envolveu várias etapas. Divididos nas funções de orientar e ser orientado, um integrante da dupla foi vendado e se fantasiou de mascote, o outro, então, precisou guiá-lo por todo o circuito do “parque”.

De início, o orientador assumiu o volante de um carrinho para coletar três fichas que serviriam para “desbloquear” as próximas fases. Ao estacionar no lugar marcado, o motorista deveria dar as coordenadas que o parceiro deveria seguir para coletar três ursos de pelúcia que representavam o prêmio de cada brincadeira.

A primeira missão era encontrar um pato de borracha marcado em meio a uma banheira cheia de patinhos. Na segunda, bastava acertar um martelo com força no marcador de intensidade. Já a terceira e última, era um tiro ao alvo com uma pistola de água.

Por fim, com todas as pelúcias no carro, os orientadores ainda precisaram dirigir até o botão do cronômetro e parar a contagem do tempo.

Confira o circuito:

Bateu a vontade de brincar aí também? Reprodução/RECORD

Rafa Brites e Felipe Andreoli não poderiam deixar de viver esse momento juntos. Ao lado dos casais durante toda a prova, os apresentadores não economizaram nas explicações e na torcida.

As emoções tomaram conta do casalzão e, além de conduzir os participantes na dinâmica, eles vibraram junto, se desesperaram em momentos de tensão e, claro, soltaram as risadas com os desempenhos.

Olha só:

Qual foi a sua reação favorita? Reprodução/RECORD

Como de costume, a gritaria correu solta pela Arena Power e o maior inimigo dos casais foi o senso de direção. Ou, nesse caso, a falta dele. Os comandos de esquerda e direita se misturaram com os de frente e trás, gerando uma série de quedas e consequentes gargalhadas. Pelo menos o acervo de memes foi atualizado com sucesso.

Mesmo assim, os participantes não se deixaram abalar e, na medida do possível, todos os casais concluíram a missão. A sorte também entrou em jogo e alguns orientados conseguiram até completar as brincadeiras na primeira tentativa.

Se liga:

Você acha que seria melhor em qual posição? Reprodução/RECORD

Depois de toda a diversão, a ordem dos desempenhos ficou assim: Ray e Victor em primeiro lugar, Tali e Rafa em segundo, Carol e Radamés em terceiro, Nat e Eike em quarto, Cris e Kadu em quinto, Silvia e André em sexto, Ana Paula e Antony em sétimo e, por último, Emilyn e Everton.

Para conferir o tempo exato que cada casal levou para completar a prova, clique aqui.

Chegou a hora de anunciar o resultado na Mansão e os apresentadores ainda brincaram com Ray e Victor ao anunciar a vitória deles: “Finalmente conseguiram”.

Veja o momento:

Você torceu pelos atores? Reprodução/RECORD

Em seguida, começou a formação da sexta DR da temporada que foi regada de muita confusão, apontamentos e deboche. Já votou no seu casal favorito?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Gargalhadas! Relembre sete brincadeiras que já rolaram na Mansão Power

