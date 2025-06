Veja qual é a próxima Herança da DR que vai agitar o Power Couple O público votou na opção mais bombástica para o casal eliminado ‘presentear’ outro no game Novidades|Do R7 04/06/2025 - 22h47 (Atualizado em 04/06/2025 - 22h47 ) twitter

Você ajudou na escolha? RECORD/Edu Moraes

Apesar de dar adeus ao Power Couple, o quinto casal eliminado na temporada ainda terá uma missão no jogo. Na despedida, eles precisarão escolher uma dupla que segue na competição para “presentear” com a Herança da DR, escolhida pelos fãs do programa. Como de costume, o público optou pela opção mais explosiva, se liga.

A mais votada foi:

B) Escolham um casal para doar R$ 10 mil para outro casal na primeira aposta do ciclo.

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Explosão! Relembre sete reações inesperadas dos competidores no Power Couple

No Power Couple Brasil, o jogo pode se tornar explosivo e despertar emoções inesperadas nos competidores. Seja por discussões, fofocas, frustrações ou intrigas, as tensões estão sempre no ar da Mansão e os competidores já mostraram que não hesitam em reagir. Às vezes, contudo, estão à beira de ultrapassar os limites