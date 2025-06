Confira o desempenho das duplas na sexta Prova dos Casais do Power Couple Focados em mandar Adriana e Dhomini para a DR, Rayanne e Victor os vetaram do desafio desta quarta (4) Novidades|Do R7 04/06/2025 - 23h13 (Atualizado em 04/06/2025 - 23h13 ) twitter

O seu casal favorito se deu bem? Arte/R7

A competição não para de esquentar no Power Couple Brasil e os participantes sempre dão tudo de si quando se jogam na Arena Power. Valendo R$ 20 mil na conta e imunidade na semana, a sexta Prova dos Casais da temporada exigiu muito foco, agilidade e sintonia dos jogadores que, como de costume, se dividiram entre orientador e orientado na missão. Veja como eles se saíram.

Mais uma vez com a vantagem em mãos, Rayanne e Victor acumularam R$ 70 mil com as provas da semana e puderam vetar uma dupla da disputa. Ao analisarem o cenário da competição, os atores decidiram priorizar a possível eliminação de Adriana e Dhomini e escolheram impedir os rivais de tentarem escapar da DR.

Se liga no ranking:

Rayanne e Victor: 05:15:60

Tali e Rafa: 05:27:33

‌



Carol e Radamés: 06:11:37

Nat e Eike: 06:13:81

‌



Cris e Kadu: 06:56:84

Silvia e André: 07:54:48

‌



Ana Paula e Antony: 08:34:74

Emilyn e Everton: 09:52:92

O que você achou dos resultados?

Fique ligado! O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

