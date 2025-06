Rayanne e Victor choram com vídeo especial de amigos e familiares | Power Couple

Ray e Victor receberam um vídeo recheado de mensagens de amigos e familiares e foram às lágrimas na manhã desta sexta-feira (13). O Casal Power dividiu esse momento com Silvia e André, os convidados para o café da manhã especial. Os dois também se emocionaram com as mensagens: "Até eu que sou casca grossa", disse Silvia, chorando e rindo ao mesmo tempo.



Quer acompanhar tudo o que está rolando dentro da Mansão? Assine o PlayPlus.com e tenha acesso à transmissão 24 horas do Power Couple com quatro sinais exclusivos.