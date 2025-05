Dhomini pede desculpas para Carol, e judoca relata aos amigos: ‘Só para diminuir um possível cancelamento’ O comunicador relembrou a reação explosiva na votação do Power Couple Novidades|Do R7 26/05/2025 - 12h23 (Atualizado em 26/05/2025 - 12h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Você acompanhou o pedido de desculpas no PlayPlus? Reprodução/PlayPlus

O pedido de perdão veio aí! Dhomini pediu desculpas à Carol no domingo (25), após conversa com amigos no Power Couple Brasil. Ele se aproximou do Quarto Kiwi e desabafou sobre seus sentimentos, a judoca pediu que ele entrasse no cômodo e os dois tiveram uma conversa séria. Confira!

Na manhã do domingo (25), Eike pediu para dar uma palavrinha com Dhomini e aconselhou o colega. “Lá fora eu vou entubando coisas e do nada, eu estouro”, contou o ator, dizendo que entende a reação alterada do comunicador, e apontou: “Você obviamente reconhece que o que você não foi legal, você pediu desculpas para mim”. Depois do bate-papo, Dhomini foi direto para o quarto de Carol, a fim de se desculpar pela reação explosiva na quarta votação.

Ele abriu a porta e soltou em meio às lágrimas: “Meu professor falou para mim, toda vez que eu encontrar uma faixa preta, tenho que reverenciar. Eu quero ir embora, não tenho dinheiro para devolver o cachê. Eu vou para a DR, vocês me põe lá, vou pedir voto para quem for comigo, quero ir embora para casa, não aguento mais”. Carol pediu que ele entrasse para conversar, mas Dhomini explicou: “Estou com vergonha!”

O comunicador entrou e se sentou ao lado da judoca, então continuou: “Eu devia ter falado antes. Desculpa Radamés, desculpa Carol”. Como ele mal pronunciava as palavras, pois estava chorando muito, a participante perguntou o que o levou a se descontrolar na votação. Dhomini pontuou: “Eu quis defender a Adriana da intervenção, ela não conseguia falar”.

‌



Carol relembrou a situação e disse ao rival que em momento nenhum agrediu a esposa dele, apenas pontuou os fatos quando viu Adriana contando ‘mentiras’ ao vivo. Dhomini também lembrou da primeira discussão com Carol, e disse que deveria ter soltado a raiva aos poucos. Ele não conseguia olhar nos olhos da inimiga: “Eu tô com vergonha de vocês!”

A judoca contou a Dhomini que antes dele chamá-la de chata após discussão sobre pauta racial, ela tinha o comunicador como um dos quatro casais mais queridos por ela e Radamés na Mansão Power. O comunicador continuou chorando e lamentou as reações: “Prometi para ela [Adriana] que não ia fazer nenhuma feiura aqui”.

‌



Quando Dhomini saiu do quarto, a judoca soltou: “Ele não vai sair impune, se tiver que responder processo, vai responder. Vou incomodar o quanto precisar. Só fez isso daqui porque está com o [palavrão] na mão. Machista, escroto, pelo menos eu falei tudo o que precisava ter falado para ele agora. Isso aqui é só para diminuir um possível cancelamento que ele já prevê que pode estar sofrendo, o cara é muito malandro!”

Segundo Carol, ela reconheceu a atitude de Dhomini em situações que já passou na vida: “O que ele tá fazendo comigo, pode muito bem fazer dentro de casa. É assim que eles agem. Não me comove absolutamente nenhuma gota de lágrima”, afirmou.

‌



Carol estava muito nervosa, e disse para Tali e Rafa que teve um verdadeiro déjà vu do que viveu com o ex: “Ele saiu de si ali no sofá, é visível.”

Se liga:

Enquanto a judoca contava o causo para os amigos, Dhomini relatava para Everton e Emilyn: “Tô me sentindo o bagaço da laranja chupado, até o talo, não sobrou nem semente, nem o porco come”. O comunicador disse que se sentiu mais leve, mas acha que Carol não aceitou suas desculpas: “Não é sobre ela aceitar, é sobre você pedir”, alegou Neguinho.

Veja:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Barracos, reviravoltas e desistência: relembre a quarta semana do Power Couple Brasil

Publicidade 1 / 13 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share A quarta semana do Power Couple foi para lá de intensa, com entretenimento de sobra para a família brasileira. Após provas radicais, estratégias de ponta e muita emoção, restaram apenas dez casais na Mansão e muita adrenalina por vir entre eles; relembre tudo o que rolou!