Power Babies? Felipe Andreoli e Rafa Brites entram na trend fofa das redes sociais

Os apresentadores ficaram uma gracinha, não é? Reprodução/Instagram

Com o papo sobre ‘bebê reborn’ na boca do povo, uma trend muito fofa estourou nas redes sociais! A galera está publicando fotos feitas por inteligência artificial com suas ‘versões bebê’. Os apresentadores do Power Couple Brasil não escaparam da brincadeira e apareceram lindinhos na internet.

Uma foto da estreia do programa foi usada para a trend, e o resultado foi uma duplinha graciosa. A versão mini de Felipe Andreoli e Rafa Brites recebeu diversos elogios: “Lindíssimos! Excesso de fofururômetro”, comentou uma fã. Outra escreveu: “Adorei os apresentadores bebês”. Teve até gente comparando a Rafa com o filho mais novo do casal, o Leon.

Confira e deixe sua opinião também:

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, a partir das 14h, ao vivo, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

