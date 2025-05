Carol duvida de desculpas de Dhomini: 'Quer diminuir um possível cancelamento' | Power Couple

Carol não sentiu sinceridade no pedido de desculpas feito por Dhomini na tarde deste domingo (25). A judoca acredita que o empresário está prevendo um "possível cancelamento" por ter brigado com ela durante a DR da última quarta-feira (21).



