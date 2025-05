Novidade na área! A partir de agora, o Quebra-Power será transmitido às segundas A dinâmica do Power Couple Brasil mudou de dia e horário, mas a intensidade das tretas continua a mesma! Novidades|Do R7 24/05/2025 - 23h11 (Atualizado em 24/05/2025 - 23h11 ) twitter

Curtiu a nova programação? Edu Moraes/RECORD

Se você ama os Quebra-Powers, vai adorar a novidade: a partir de agora, a dinâmica explosiva que era transmitida aos domingos, será feita às segundas no Power Couple Brasil! A mudança também acontece no horário da atração, ao invés de ocorrer de tarde, vai ao ar no programa, a partir das 22h30.

Rafa Brites, Felipe Andreoli e Márcia Fu continuam no comando da dinâmica, colocando fogo nos jogos da discórdia com os participantes que continuam na competição. Você descobre os novos donos das Esferas do Poder na dinâmica do Quebra-Power também!

Nesta segunda (26), acompanhe ainda mais uma Prova das Mulheres que promete movimentar o reality de casais da RECORD.

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Exóticos e criativos! Conheça os apelidos do Power Couple Brasil:

O elenco do Power Couple Brasil dá o nome quando o assunto é criatividade! Seja para os amigos ou para os rivais, os participantes criam os apelidos mais inusitados e divertem o público do programa. Será que você vai adotar algum deles?