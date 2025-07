Discutindo a Relação: Selfie recebe Bárbara Saryne e Luigi Civalli nesta segunda (7) Acompanhe o bate-papo, ao vivo, a partir das 17 horas Novidades|Do R7 07/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h18 ) twitter

Lucas Selfie recebe Bárbara Saryne e Luigi Civalli para comentar sobre a reta final do Power Couple Brasil, e debater o jogo, as alianças, tretas, apostas e muito mais! O Discutindo a Relação acontece nesta segunda (7), a partir das 17 horas, e será transmitido em todas as plataformas digitais do reality.

Acompanhe ao vivo e mande a sua pergunta! #DiscutindoARelação #PowerCouple

O Power Couple Brasil 7 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso às câmeras 24 horas.

Leilão, escudo humano e fim da Suíte Power: confira os destaques da penúltima semana do Power Couple

share Com adrenalina de sobra, mix de emoções e reviravoltas, a décima e penúltima semana do Power Couple deu o que falar. Na disputa para conquistar uma vaga no top 4 do game, os casais viveram de tudo um pouco e sentiram ainda mais a pressão da reta final da competição; olha só! Reprodução/RECORD