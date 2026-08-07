Inscreva-se no 5º Prêmio Domingos Fraga de Jornalismo RECORD lança a nova edição do Prêmio Domingos Fraga de Jornalismo Multiplataforma; inscreva-se até o dia 11 de setembro de 2026

Ao realizar sua inscrição no 5º Prêmio Nacional Domingos Fraga de Jornalismo, seus dados pessoais serão utilizados pela Record para viabilizar sua participação no processo de inscrição, avaliação dos trabalhos submetidos, comunicação com os participantes e execução das atividades relacionadas à premiação.Seus dados poderão ser compartilhados internamente com a comissão julgadora responsável pela avaliação dos trabalhos inscritos.Para mais informações sobre como a Record trata dados pessoais ou para exercer seus direitos como titular, consulte o Aviso de Privacidade disponível em Aviso de Privacidade