Você tem acompanhado o romance de Lucas e Elizabeth em Quando Chama o Coração? Faça o teste e prove que está por dentro de tudo o que acontece na vida do casal na nona temporada da série

Lucas Bouchard (Chris McNally) e Elizabeth Thatcher (Erin Krakow) estão mais apaixonados do que nunca na nona temporada de Quando Chama o Coração. Assim como na vida de qualquer casal, os dois protagonizam momentos de puro romance, mas também precisam lidar com algumas adversidades que surgem no caminho. Mas, e você? Tem acompanhado os dois personagens na série? Faça o teste e prove que sabe tudo sobre eles!