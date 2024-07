A Rede MS apresenta a mais nova temporada do Sabor à Prova! O Sabor à Prova, Raízes dos Sabores, embarca em uma viagem pelo pantanal enaltecendo a cultura e a culinária Sul Mato Grossense TV MS|Do R7 24/07/2024 - 16h57 (Atualizado em 24/07/2024 - 16h57 ) ‌



Divulgação TV MS

A nova temporada Sabor à Prova estreia dia 19 de Agosto, embarcando em uma viagem pela cultura e gastronomia de Mato Grosso do Sul valorizando cada canto do nosso estado e buscando o melhor chef desta temporada.

A temporada conta novamente com o retorno do ilustre Chef Paulo Machado, que desta vez além de apresentador também será jurado, acompanhando de perto o preparo e os desafios propostos para os competidores.

Divulgação TV MS

Dentre as novidades deste ano, a escolha de 9 cozinheiros amadores se destaca com o objetivo de desafiar os cozinheiros a utilizar os ingredientes da nossa região para elaborar adaptações e releituras das comidas típicas do nosso estado e até mesmo criações que inovem o tradicional.

As gravações aconteceram neste mês de Julho nas instalações do nosso parceiro da temporada, a Universidade Unigran Capital, uma das mais renomadas instituições de ensino da região, contando com a participação do professor Marlon Libório, do curso de gastronomia como jurado fixo.

Vocês estão prontos para descobrir quem vai conquistar o paladar dos jurados e se tornar o mestre da culinária pantaneira? A partir do dia 10 de Agosto após o Cidade Alerta MS e no youtube.com/@tvmsrecord.

Site para mais informações sobre o programa:

https://www.saboraprova.com.br

