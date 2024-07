Buscando sempre inovar a televisão aberta, TVMS produz o primeiro game show do MS! Liga das Escolas é um Game Show de perguntas e respostas onde escolas públicas e privadas competem pelo prêmio de R$10mil e o título de Grande Campeã da Liga TV MS|Do R7 24/07/2024 - 17h06 (Atualizado em 24/07/2024 - 17h06 ) ‌



Divulgação TV MS

A TVMS | RECORD apresenta seu primeiro Game Show de perguntas e respostas, a Liga das Escolas que conta com o apoio do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul. Inspirado nas perguntas do ENEM, o programa vai desafiar as melhores escolas Públicas e Privadas de Campo Grande, capital do MS.

O Game Show será ao vivo todos os Sábados a partir das 13h e tem estreia marcada para o dia 10 de Agosto, na grade da TVMS | RECORD. Os episódios apresentarão um duelo de cada chave, sendo uma chave das Escolas Públicas e um das Escolas Privadas.

Divulgação TV MS

Cada vencedor de chave receberá o prêmio de R$10mil e a grande campeã, duelo entre a melhor escola Pública e a melhor Privada, receberá mais R$10mil para serem doados para uma instituição de caridade escolhida.

Para participar da Liga, as escolas realizaram um Simulado de Seletiva de 80 perguntas e das inúmeras escolas inscritas, 16 foram selecionadas, sendo 8 Públicas e 8 Privadas.

Divulgação TV MS

As chaves dos duelos já foram definidas em um sorteio dentro do Cidade Alerta MS, onde o apresentador Rodrigo Nascimento tirou os nomes de todas as escolas montando os confrontos. Todas as informações dos duelos e as etapas do jogo são divulgadas no site ligadasescolas.com.br e no perfil @ligadasescolasms.

