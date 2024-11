Sabor à Prova: Uma viagem de sucesso pela gastronomia regional Sul Mato-grossense A quarta temporada do reality show “Sabor à Prova”, da TVMS | RECORD, destacou a culinária de Mato Grosso do Sul, trazendo à tona sabores e tradições regionais. TV MS|Do R7 23/10/2024 - 17h32 (Atualizado em 23/10/2024 - 17h33 ) twitter

Divulgação TV MS Competidores da 4ª temporada aguardando o início da prova

A quarta temporada do Sabor à Prova, produzida pela TVMS | RECORD, marcou o cenário gastronômico de Mato Grosso do Sul.

O reality show destacou os sabores regionais, promovendo a rica culinária pantaneira em uma competição acirrada entre cozinheiros amadores, que apresentaram receitas inspiradas na cultura local. Entre os pratos preparados estavam o sobá, o macarrão de comitiva, o pintado ao urucum e a sopa paraguaia.

Divulgação TV MS Jurado Fixo dessa temporada, Cheg Marlon Libório e o Apresentador e Jurado Paulo Machado

Nesta edição, o júri foi formado pelos prestigiados chefs Paulo Machado e Marlon Libório, que contaram com a participação de grandes nomes da gastronomia sul-mato-grossense, além dos campeões de temporadas anteriores, elevando ainda mais o nível das avaliações. Os competidores trouxeram uma diversidade de histórias pessoais, o que enriqueceu a experiência da disputa.

Divulgação TV MS Grandes Campões das 4 temporadas do Sabor à Prova, Ana Moura (2024), Hugo de Leon (2023), Arthur Lucena (2022), Iasmim Albuquerque (2021)

No episódio final, exibido em 14 de outubro, Ana Moura foi consagrada campeã após apresentar um menu completo que impressionou os jurados. Além de receber o prêmio de R$10 mil, tanto ela quanto as finalistas foram contempladas com diversos prêmios oferecidos pelos patrocinadores.

Com essa temporada, a mais regional até agora, o Sabor à Prova se firmou como um evento de grande relevância cultural e gastronômica no estado. Composto por nove episódios, transmitidos semanalmente, o programa envolveu desafios emocionantes e provas intensas. Os episódios estão disponíveis no canal da TVMS | RECORD no YouTube, reforçando o impacto da competição e a valorização da gastronomia sul-mato-grossense.

