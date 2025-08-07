Connect 2025 celebra parceria com a RECORD Conexão e fortalecimento: afiliadas da RECORD unidas em Mato Grosso TV Vila Real|Do R7 07/08/2025 - 15h03 (Atualizado em 07/08/2025 - 15h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Vila Real

“Quando a gente fala da renovação de contrato, a gente fala de renovação de compromisso. Isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, não só com a rede RECORD, mas também com nossos telespectadores”, destacou o vice-presidente do Grupo Gazeta de Comunicação, Carlinhos Dorileo, durante o Connect 2025, que reúne diretores das afiliadas da rede RECORD com todo Mato Grosso. O evento, realizado nesta quinta-feira (7), na sede do grupo em Cuiabá, visa interligar pessoas, marcas e resultados.

Divulgação TV Vila Real

O superintendente da RECORD Nacional, André Dias, destacou o fortalecimento da parceria nessas quase 3 décadas da RECORD com o Grupo Gazeta, estreitando as relações com a rede e todas as emissoras afiliadas, que levam informações à audiência de todo Mato Grosso.

Divulgação TV Vila Real

“A RECORD tem essa conexão sólida com sua rede de emissoras afiliadas, que, por sua vez, são grandes grupos de comunicação. Quando conseguimos unir tudo isso com uma linguagem próxima da população e com credibilidade, fortalecemos nossa marca e também geramos mais valor para o mercado publicitário. O nosso compromisso é justamente esse: alinhar estratégias, potencializar resultados e fortalecer cada vez mais a marca RECORD, a Vila Real e todas as afiliadas aqui em Mato Grosso, na região Centro-Oeste e em todo o Brasil”, ressaltou o superintendente.

Na quarta-feira (6), O Grupo Gazeta de Comunicação renovou a afiliação entre TV Vila Real e RECORD, parceria de sucesso que já se estende por décadas.

‌



Iviuschi Beloto, diretora de Jornalismo da TV Vila Real, destacou que a trajetória da emissora é marcada pela ousadia desde da fundação, nos anos 1990, e firme compromisso de construir uma programação regional de qualidade. Hoje, 3 décadas depois, a TV Vila Real se consolida como uma emissora de referência e excelência em todo o estado.

“A história da TV Vila Real começou há 30 anos com muita ousadia. Desde o início, nossa proposta foi fazer uma programação regional forte, chegamos a produzir 10 horas de conteúdo local por dia, algo inédito na televisão naquela época. E o nosso objetivo continua sendo esse: reforçar cada vez mais essa presença regional, agora com a participação ativa também das emissoras do interior, o que é fundamental. Por isso, encontros como esse, em que conseguimos reunir todos, são extremamente importantes para manter esse alinhamento e fortalecer ainda mais o nosso trabalho”, pontuou.

‌



A TV Vila Real é uma das pioneiras na Capital mato-grossense e ressignificou a programação local, ao transmiti-la para todo o estado com longas horas de conteúdo regional. Na época, era uma inovação para o setor de comunicação mato-grossense, afinal, o espaço para programas que tratam o que acontece na região era muito pequeno.

Antônio Goés, um dos proprietários da Real TV, afiliada da Record em Sinop, (500 km a norte de Cuiabá), celebrou a participação no evento Connect 2025 e destacou a importância da integração entre as emissoras do interior e a Capital. Ele também fez questão de agradecer pela recepção calorosa da diretoria do Grupo Gazeta de Comunicação.

‌



“A conexão que a TV Vila Real faz é muito importante para nós, do interior. A gente se sente acolhido e inserido. O Grupo Gazeta, através do João Dorileo Leal e do Carlinhos Dorileo, tem um jeito carinhoso e especial de nos receber. A gente se sente em casa, eles são cabeça de rede e juntos representamos a Record Nacional que, para mim, é a melhor TV do Brasil”, finalizou.