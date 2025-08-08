Connect 2025 fortalece parcerias e revela novidades da RECORD para o mercado Coquetel reúne afiliadas, anunciantes e clientes com dados exclusivos e insights de programação TV Vila Real|Do R7 08/08/2025 - 16h45 (Atualizado em 08/08/2025 - 16h45 ) twitter

Na noite desta quinta-feira (7 de agosto de 2025), o Connect 2025 ganhou um novo formato ao reunir afiliadas da Record com profissionais do mercado publicitário e clientes em um elegante coquetel promovido pelo Grupo Gazeta, em Cuiabá.

Mais que um encontro social, o evento foi um momento estratégico para apresentar as novidades da programação da RECORD e compartilhar números importantes sobre a preferência da audiência e os comportamentos do mercado.

O público acompanhou apresentações de André Dias, Superintendente de Rede da RECORD, reforçando o caráter institucional da emissora; Cláudio Barres, Diretor Comercial do Núcleo de Rede, que destacou o poder da programação e dos eventos regionais; Paula Carvalho, Diretora Comercial da Kantar Ibope Media, que trouxe insights e dados exclusivos sobre a força da TV; e Carlos Dorileo, Vice-presidente do Grupo Gazeta, que falou sobre a força do regional.

Com conteúdo relevante e networking de alto nível, o Connect 2025 reafirmou a importância da integração entre afiliadas, anunciantes e parceiros para impulsionar resultados.

