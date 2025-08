RECORD e TV Vila Real renovam parceria e reafirmam compromisso com o Mato Grosso O contrato assinado nesta quarta-feira (6) reforça uma aliança de longa data e de suma importância para o estado TV Vila Real|Do R7 06/08/2025 - 16h24 (Atualizado em 06/08/2025 - 16h54 ) twitter

Divulgação TV Vila Real Parceria renovada! André Dias, da RECORD, ao lado de João Dorileo e Carlos Dorileo, do Grupo Gazeta

A RECORD renovou nesta quarta-feira (6) a parceria com a TV Vila Real, afiliada presente em todas as cidades de Mato Grosso. Com mais de 20 anos de trajetória conjunta, as emissoras seguem unidas na missão de entregar uma programação de qualidade, alinhada à realidade e aos interesses do público mato-grossense.

Divulgação TV Vila Real

Participaram da assinatura do novo contrato João Dorileo e Carlos Dorileo, presidente e vice-presidente do Grupo Gazeta de Comunicação, além de André Dias, superintendente de rede da RECORD.

“A TV Vila Real é uma emissora parceira, que entende o valor da informação regional e representa com competência a nossa marca em Mato Grosso. Seguimos juntos, prontos para os próximos capítulos dessa história de sucesso”, celebra Dias.

Com sede em Cuiabá, a TV Vila Real é reconhecida pela produção local de qualidade, pelo jornalismo forte e pela conexão com as diferentes regiões do estado.

