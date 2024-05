Foi um sucesso mais uma edição do TV Guararapes nos Bairros Projeto realizado ontem no bairro de São José, no Centro do Recife, ofereceu diversos serviços à população

A Praça Dom Vital, no bairro de São José, ficou lotada nessa quinta-feira (9) durante a realização de mais uma edição do projeto TV Guararapes nos Bairros. Quem estava passando ou trabalha no Centro do Recife e até moradores de outros bairros participaram do evento realizado pela emissora afiliada à RECORD em parceria com a Prefeitura do Recife. Mais de três mil atendimentos à população foram realizados. O TV Guararapes nos Bairros está sendo levado para vários bairros do Grande Recife e chegará também ao interior pernambucano nos próximos meses.

Foram disponibilizados serviços como cortes de cabelos, exames de mamografia, testagem rápida de sífilis e HIV, atendimento na agência de emprego, vacinação, atendimentos de clínico geral, farmácia e distribuição de preservativos. Também foram realizadas ações de vigilância ambiental e atendimento do Procon e do Cadúnico. A aposentada Maria Liberato veio do bairro da Ilha do Retiro para aproveitar os serviços. “Achei uma maravilha. Foi muito bom ter vindo participar”, destacou.

O serralheiro Renildo Cristino Filho aproveitou para atualizar as vacinas. “Foi ótima essa oportunidade. Consegui tomar as vacinas que estavam faltando”, comemorou. A diversão também foi grande durante o evento. O time de apresentadores e repórteres da TV Guararapes fez várias brincadeiras e sorteio de brindes com o público presente. Muita gente aproveitou para tirar fotos com os profissionais da emissora que é vice-líder em audiência no estado de Pernambuco.

O superintendente da TV Guararapes, Cacá Marthins, ressaltou a importância da ligação da emissora com a população. “Trabalho como comunicação há mais de 40 anos e sei que nossa responsabilidade com o público é muito grande. Essa interatividade é um sonho realizado. É muito bom quando a gente leva o TV Guararapes nos Bairros para a rua e encontra o nosso telespectador e eles encontram os nossos apresentadores e nossos repórteres”, destacou o superintendente.

Cacá Marthins ressaltou ainda da satisfação em poder prestar esses serviços para a população. “Não fazemos esse evento apenas para brincadeiras e shows. Na realidade, levamos serviços importantes, sempre em parceria com as prefeituras, e isso nos alegra porque estamos cumprindo também nosso papel social. Para mim, o TV Guararapes nos Bairros é um dos projetos mais importantes que a TV Guararapes desempenha aqui no estado de Pernambuco”, concluiu Cacá.

