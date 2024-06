Papo de Fogão estreia na tela da TV Guararapes | RECORD neste domingo

Alto contraste

Divulgação TV Guararapes

Os pratos bonitos e saborosos da culinária nordestina serão apresentados aos telespectadores da TV Guararapes | RECORD, a partir deste domingo, com a estreia do Papo de Fogão. Sob o comando de Fernando Amaral, o programa vai ao ar às 8h30 e vai destacar as delícias da culinária pernambucana e de outros estados nordestinos com muita descontração e dicas preciosas para os amantes da boa gastronomia.

Para Fernando Amaral é motivo de orgulho mergulhar no mundo da culinária de Pernambuco. “É um estado rico em gastronomia e nós vamos fazer muita coisa boa mostrando a gastronomia de Pernambuco para quase todo Nordeste e mostrando para Pernambuco um pouquinho da gastronomia do restante do Nordeste,” pontuou Amaral. O Papo de Fogão é exibido também no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Piauí, no Maranhão e no Ceará.

Serão mostrados aos telespectadores da TV Guararapes | RECORD dos pratos mais requintados até aqueles da gastronomia raiz, popular. “Vamos divulgar pelo menos duas receitas em cada programa. Neste mês, vamos trazer dicas de comidas juninas e ainda atrações musicais. “Estou feliz por agora poder levar o programa para o público da TV Guararapes e fazer a divulgação da gastronomia e do turismo nordestinos,” concluiu o apresentador.

Terão espaço no Papo de Fogão comidas feitas no Recife, Olinda, Gravatá, Caruaru e Petrolina, por exemplo. Iguarias como o famoso bolo de rolo e o bolo Souza Leão estarão entre as receitas apresentadas. Destaque também para a peixada pernambucana, o arrumadinho, o bolo de noiva, a charque à brejeira e o pirão de ovos. Então, anota aí na sua agenda e liga sua televisão na TV Guararapes todo domingo às 8h30.