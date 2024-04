TV Guararapes contrata Vivi Rolemberg

Alto contraste

A TV Guararapes | RECORD segue firme no seu propósito de crescimento e compromisso com o telespectador pernambucano e anuncia a contratação da jornalista Vivi Rolemberg. A comunicadora se junta ao casting da emissora já a partir do dia 6 de maio. Vai comandar um novo produto no horário da tarde.

Com o novo reforço, a TV Guararapes | RECORD amplia a diversidade na sua programação diária. O programa já está em fase final de alinhamento editorial, na criação do novo cenário e ampliação da equipe que vai comandar a novidade na tela do canal 9. “Como venho falando, a TV Guararapes está sempre em movimento, crescendo e sobretudo ouvindo o que pernambucano espera de nós, do que levamos ao ar”, justifica o Superintendente da emissora Cacá Marthins. Sobre a escolha da jornalista, Marthins reforça a representatividade que ela tem com os pernambucanos. “Vivi é uma comunicadora nata, com muita experiência e reconhecimento. Seu perfil se encaixa muito bem na filosofia de trabalho da TV Guararapes”.

Para Vivi Rolemberg o convite para apresentar um programa diário vai além do agradecimento e da motivação. “Abraçar essa oportunidade incrível que me chega de estar ainda mais conectada com as pessoas, contar suas histórias alimenta meu compromisso com o servir. Quando digo servir, falo no coletivo. Estar à frente de um programa levando muito mais que informação, mas meios de reflexão da cidade que vivemos é tudo me enche de propósito e me move”, celebra a jornalista, que complementa: “Vou trabalhar com respeito absoluto aos fatos e a integridade das pessoas envolvidas. Reforço que estou pronta, com seriedade e alegria de sobra pra fazer transbordar essa experiência com os pernambucanos”.