TV Guararapes nos Bairros estará no Morro da Conceição nesta quinta-feira (27)

Nesta quinta-feira (27), o projeto TV Guararapes nos Bairros estará no Morro da Conceição, em Casa Amarela, na Zona Norte do Recife. Os moradores da localidade e adjacências irão aproveitar diversos serviços gratuitos oferecidos em parceria com a Prefeitura do Recife e a Uninassau.

Vice-lider de audiência no estado de Pernambuco, a TV Guararapes | RECORD tem realizado ações como essa para ficar cada vez mais perto dos seus telespectadores. Um time de aproximadamente 200 profissionais está envolvido direta e indiretamente na realização do evento. Entre os serviços oferecidos estarão cortes de cabelos, exames de mamografia, testagem rápida de sífilis e HIV e agência de emprego.

Além disso, haverá ainda vacinação, atendimentos de clínico geral, farmácia e distribuição de preservativos. Ações de vigilância ambiental também serão realizadas e haverá atendimento do Procon e do Cadúnico. A ação contará também com brincadeiras e sorteio de brindes, serviços de higiene bucal e ventosa.

O TV Guararapes nos Bairros está passando por vários bairros da Região Metropolitana do Recife e chegará também ao interior pernambucano nos próximos meses. Os apresentadores da emissora (Gernand Lopes, André Estanislau, Meiry Lanunce, Vivi Rolemberg, Washington Gurgel, Pablo Marques e Jota Júnior) também participarão do evento e estarão pertinho dos nossos telespectadores, assim como alguns repórteres do nosso time.

