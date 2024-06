TV Guararapes nos Bairros no Morro do Conceição foi um sucesso Ação realizada nessa quinta-feira (27) levou muitos serviços, atendimentos e animação para moradores da Zona Norte do Recife

Uma manhã de muita prestação de serviços e descontração foi o que se viu nessa quinta-feira (27) durante a realização de mais uma edição do projeto TV Guararapes nos Bairros, no Morro da Conceição, em Casa Amarela, Zona Norte do Recife. Com o apoio da Prefeitura do Recife, do Senac e da Uninassau, moradores da localidade e bairros próximos aproveitaram para cuidar da saúde, receber orientações e ficar mais perto dos apresentadores da emissora vice-líder de audiência em Pernambuco. Foi mais uma edição de muito sucesso.

O TV Guararapes nos Bairros está sendo levado para vários bairros do Grande Recife e chegará também ao interior pernambucano nos próximos meses. O público presente na ação do Morro da Conceição foi beneficiado com cortes de cabelos, exames de mamografia, testagem rápida de sífilis e HIV, atendimento na agência de emprego, vacinação, atendimentos de clínico geral, farmácia, distribuição de preservativos, ações de vigilância ambiental e atendimento do Procon e do Cadúnico.

A aposentada Maria Adalice Ferreira foi uma das beneficiadas com o corte de cabelo. “Isso foi maravilhoso, gostei muito da ação aqui no Morro. Quando eu soube que o projeto da TV Guararapes estaria aqui no Morro eu corri pra cortar o meu cabelo”, contou a aposentada. A dona de casa Rafaela Souza aproveitou o serviço de ventosa. “Foi ótimo, estava precisando disso e é bom também porque nem todo mundo tem condições de pagar por esse serviço”, destacou Rafaela.

O time de apresentadores da TV Guararapes interagiu com os telespectadores e o público presente recebeu alguns brindes distribuídos pela emissora. Meiry Lanunce, Vivi Rolemberg, Gernand Lopes, André Estanislau, Washington Gurgel, Pablo Marques e Jota Júnior receberam o carinho de quem assiste à TV Guararapes todos os dias e muita gente aproveitou para tirar fotos com os profissionais da emissora.

Para a gerente de marketing da TV Guararapes, Renata Rândala, o projeto TV Guararapes nos Bairros é importante para conectar os telespectadores com a emissora. “O TV Guararapes nos Bairros é um dos projetos mais importantes da nossa emissora. Ele nos aproxima cada vez mais do público pernambucano, levando para as comunidades serviços sociais, entretenimento, além de permitir uma interação muito bacana dos nossos apresentadores e repórteres com o público. Tudo isso reforça ainda mais a conexão da TV com os telespectadores”, ressaltou Renata.

