TV Guararapes | RECORD fará transmissão de São João nesta sexta-feira

Divulgação TV Guararapes

Junho é mês de forró, fogueira e comidas típicas. E para levar informação, alegria e muita música até sua casa, a TV Guararapes | RECORD fará a transmissão de São João para seus telespectadores nesta sexta-feira (21), a partir das 23h30. Já no sábado (22), será a vez da transmissão do São João RECORD Nordeste, para toda região Nordeste, a partir das 23h15.

Sob o comando de Meiry Lanunce, a festança pernambucana será apresentada diretamente de Caruaru nesta sexta-feira. As equipes de reportagens mostrarão ao vivo tudo que acontece nas cidades de Petrolina, no Sertão do estado, em Caruaru e Gravatá, no Agreste, e também no Recife, onde a população da Região Metropolitana se reúne para aproveitar os festejos juninos.

A festa também poderá ser vista por telespectadores de outros lugares do Brasil e do exterior através das redes sociais da TV Guararapes. Na sexta-feira, a partir das 21h, tudo estará sendo mostrado no canal da emissora do YouTube. Mais de 100 profissionais estão envolvidos nesse trabalho para levar o melhor do São João até o telespectador da TV Guararapes | RECORD.

Além disso, ainda na sexta-feira, o Jornal Guararapes também será apresentado, às 19h, diretamente do Pátio do Forró de Caruaru sob o comando de Meiry Lanunce com repórteres espalhadas nos principais polos da festa. Vai ser forró e muita animação para ninguém ficar parado.

Já no sábado, os telespectadores da TV Guararapes | RECORD assistirão, a partir das 23h15, à transmissão da festa dos estados do Nordeste. O apresentador Gernand Lopes estará ao vivo no Pátio do Forró de Caruaru mostrando tudo para os telespectadores nordestinos.

Meiry Lanunce fala da expectativa para a transmissão do São João. “O Jornal Guararapes, como sempre, leva o melhor para o telespectador. Nesta sexta-feira, vamos mostrar a alegria dos arraias juninos em Caruaru, no Recife, em Gravatá e em Petrolina. Estaremos ao vivo, para todo o estado, com shows e muita informação. Eu estou muito empolgada e feliz porque, além do Jornal Guararapes, teremos também a nossa transmissão de São João ao vivo e eu amo divulgar o que é bom para o povo”, destacou Meiry.

A gerente de programação, Heloísa Lobo, ressalta a importância da festa. “O São João da Guararapes foi ampliado durante o mês de junho. Estamos com uma programação com mais horas dedicadas, mais produtos criados, mais profissionais envolvidos mostrando a festa da capital ao Sertão. Este ano, não apenas Pernambuco, mas todo o Nordeste poderá vivenciar, mais uma vez, o São João através do São João Record Nordeste. É o nosso compromisso em valorizar e compartilhar essa rica herança cultural com todos os nossos telespectadores”, ressaltou Heloísa.