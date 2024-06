Vem PE, com Vivi Rolemberg, faz um mês e garante vice-liderança no horário Novo sucesso da TV Guararapes | RECORD vai ao ar de segunda a sexta-feira às 14h30 e mantém a emissora como vice-lider no estado

Apresentado pela jornalista Vivi Rolemberg, o programa Vem PE garantiu a vice-liderança absoluta no horário para a TV Guararapes | RECORD no seu primeiro mês de exibição. Com reportagens especiais e entradas ao vivo mostrando as principais notícias e muita prestação de serviço, o programa registrou 28% a mais de audiência que a emissora terceira colocada no Ibope. Os telespectadores da TV Guararapes aprovaram o novo programa e participam dele enviando sugestões de reportagens e pedidos de vagas de trabalho.

O Vem PE traz ao público ainda quadros que mostram os preços dos produtos nas feiras e mercados e também de entretenimento no Que Arretado, com Jota Júnior. Os repórteres do programa também estão nas comunidades para ouvir as reclamações da população e cobrar uma resposta das autoridades responsáveis. O que está bombando nos bairros da Região Metropolitana do Recife é destaque toda semana no mais novo programa da emissora, assim como os assuntos mais comentados na internet.

A apresentadora Vivi Rolemberg destaca a interação dos telespectadores com o programa.

“A palavra que reflete esse primeiro mês à frente do Vem Pernambuco é sintonia. Sintonia com o telespectador, sintonia com quem está em casa. É um programa que não é construído de dentro para fora, mas de fora para dentro, a partir da percepção que a gente tem da necessidade do telespectador em relação a questões que envolvem comunidade, segurança, emprego e serviço. Então, é uma satisfação enorme, especialmente porque estamos apenas no início e temos muito ainda pela frente”, aponta Vivi.