TV Gazeta transmite cinco noites do Carnaval da Família ao vivo Os jornalistas Marcio Souza e Wanessa Souza conduziram a apresentação TV Gazeta Rio Branco|Do R7 14/03/2025 - 10h09 (Atualizado em 14/03/2025 - 10h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Gazeta do Acre

Matéria por: Natália Lindoso

Pelo segundo ano consecutivo, a TV Gazeta, afiliada à RECORD, transmitiu o Carnaval da Família, que acontece na Praça da Revolução, em Rio Branco. A TV Gazeta esteve presente a partir das 22h45 da noite, durante os cinco dias de folia.

Quem ficou na apresentação é a dupla Marcio Souza e Wanessa Souza e nas reportagens, Marilson Maia e Zezinho Kennedy. O stand da TV Gazeta esteve presente na Praça da Revolução, com a equipe a postos para os melhores detalhes da transmissão.

O diretor de Jornalismo da TV Gazeta, Gabriel Rotta, contou ao Agazeta.net que um dos diferenciais desse ano foi quadro “Bar do Zé”, conduzido pelo repórter Zezinho Kennedy:

‌



“Dentro da transmissão, a gente teve um quadro, o Bar do Zé, com o Zezinho Kennedy com entrevistados, famosos e pessoas comuns, foliões que participaram, que sentaram no barzinho com o Zezinho Kennedy, para conversar, para falar sobre o carnaval”, explicou.

Divulgação TV Gazeta do Acre

O Carnaval da Família 2025 aconteceu no Centro da Capital, na Praça da Revolução. A organização é uma colaboração entre o Governo do Estado, da Prefeitura e da Associação Comercial do Acre (Acisa).

‌



Entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março a programação do carnaval contou com diversas atrações, com a Escolha das Realezas, no dia da abertura, na sexta-feira (28), o Baile Vermelho e Preto, o Bloco dos Sujos, a Festa das Torcidas e o Bye Bye Folia, no último dia.

Divulgação TV Gazeta do Acre

“A nossa intenção é levar para o público que gosta de carnaval, gosta da folia, mas não quer sair de casa e saber o que está acontecendo na praça. A TV Gazeta, nesses 35 anos, sempre foi lembrada pelas transmissões do carnaval, especificamente. Tinha parado e desde o ano passado retomou”, disse o apresentador Marcio Souza.