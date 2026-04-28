Evento Happy Hub realizado pela TV Gazeta Rio Branco reuniu parceiros, clientes e representantes de agências

Screenshot

No dia 16/04/2026, durante o evento Happy Hub realizado em Rio Branco, a TV Gazeta, afiliada da RECORD , apresentou seu novo posicionamento estratégico voltado para a integração entre televisão e plataformas digitais.

O encontro reuniu parceiros, clientes e representantes de agências com o objetivo de fortalecer conexões, ampliar o alcance do conteúdo e acompanhar as novas formas de consumo da audiência. A proposta destacou a atuação em múltiplas telas, o reforço da presença digital e a criação de novos formatos de distribuição, além de ampliar oportunidades para o mercado publicitário local.

‌



Representantes da RECORD participaram do evento e reforçaram a importância dessa transformação no modelo de atuação da emissora. Entre eles, o diretor comercial da rede, Claudio Luiz Barres, destacou que a emissora passou por uma grande transformação nos últimos anos, acompanhando as mudanças do mercado e fortalecendo sua presença digital.

Divulgação TV Gazeta Rio Branco

O evento marcou uma nova fase de inovação, crescimento e fortalecimento da comunicação, consolidando a estratégia da TV Gazeta em oferecer conteúdo multiplataforma e ampliar sua conexão com o público e o mercado publicitário local.