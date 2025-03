Transmissão ao vivo pela TV Imperial: quatro times se enfrentam pelo Campeonato Roraimense de Futebol neste sábado São Raimundo vai jogar contra o Sampaio. Já o Baré enfrenta o Monte Roraima. Partidas iniciam às 16h e para acompanhar, basta sintonizar no canal 6.1 TV Imperial|Do R7 31/03/2025 - 15h38 (Atualizado em 31/03/2025 - 15h38 ) twitter

Divulgação TV Imperial

A TV Imperial, filiada à RECORD, transmite mais uma emocionante partida do Campeonato Roraimense de Futebol. O jogo aconteceu no Estádio do Canarinho e as partidas iniciaram às 16h do sábado, 29.

Para acompanhar o duelo entre Sampaio versus São Raimundo, basta sintonizar no canal 6.1, da TV Imperial. Além disso, às 18h será a vez do Baré contra o time do Monte Roraima. A venda dos ingressos está disponível pela plataforma do PIGZ.

Quem narra os confrontos é o radialista Waldenir Bentes. Por outro lado, os comentários ficam a cargo de George Farias. Por sua vez, a reportagem de campo será por conta do jornalista Pedro Ribeiro.

O Campeonato de futebol

‌



A grande final está prevista para o dia 5 de abril. O vencedor garante uma vaga na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Verde, promovidos pela Confederação Brasileira de Futebol, em 2026.

Por fim, nesta edição do campeonato, a Federação Roraimense de Futebol vai pagar ainda o total de R$ 100 mil para os quatro primeiros colocados. O time que alcançar o lugar mais alto do pódio vai receber a quantia de R$ 50 mil; o 2º lugar leva para casa R$ 25 mil; já o 3º colocado vai ganhar R$ 15 mil; enquanto o 4º colocado vai receber R$ 10 mil.