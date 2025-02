TV Imperial: considerada a TV da família TV Imperial|Record TV Emissoras 04/11/2019 - 15h26 (Atualizado em 16/01/2025 - 15h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Divulgação TV Imperial

A TV Imperial foi fundada no dia 08/ 03/1994, com 25 anos de experiência a emissora tem um papel importante na comunicação da cidade de Boa Vista, RR.

Considerada a TV da família, a mesma realiza anualmente campanhas sociais como o Imperial Solidário que promove o social da empresa, eventos como dia das crianças, Especial de natal ,campanhas de conscientização como outubro rosa e novembro azul que são realizados com a participação do telespectador.

Divulgação TV Imperial

A emissora é afiliada da Record Tv desde a fundação e tem uma parceria diária na programação nacional. A programação da emissora conta com quatro (04) programas locais:

• O Sempre de Bem é uma revista eletrônica que contem informação e entretenimento, vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 10h50, onde o telespectador pode conferir os assuntos que mais interessam nos dias atuais. É apresentado há 3 anos por Larissa Adairalba , publicitária e estudante de arquitetura de 24 anos, Larissa é despojada e tem um carisma que conquista o público.

‌



• O Mete Bronca é o programa mais antigo da casa, há mais de 15 anos leva as noticias policiais, de politicas e denúncias. Apresentado há 6 anos por Romano dos Anjos, jornalista formado pela Universidade Federal de Roraima, o programa vai ao ar de segunda a sexta a partir das 12h.

• O Cidade Alerta RR vai ao ar no inicio da noite, apresentado por Raniel Sousa, com as principais noticias e repercussões do dia. Raniel é publicitário e está a frente do Cidade Alerta RR há 7 anos.

‌



• Aos sábados o Programa Perfil é exibido na nossa programação, com entrevistas descontraídas, apresentado por Mario Freitas e com reprises aos domingos.

A TV Imperial tem trabalhado a aproximação com o telespectador, por isso

criamos canais interativos nas redes sociais como o instagram: @tvimperialoficial, facebook: TV Imperial canal seis e wathsapp: (95) 98117 0122.